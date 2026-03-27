Пятница оказалась самым теплым днем марта в Москве

Пятница, 27 марта, оказалась самым теплым днем марта в Москве. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, к 15 часам температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла 14 градусов по Цельсию.

«Прогрев пока продолжается, и точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Леус.

