Пятнистых слизней-гигантов начали замечать в Москве

Гигантских пятнистых слизней все чаще стали замечать жители Москвы. Снимки с ними публикует Telegram-канал «Москвач».

На одном из фото видно брусчатку, где на целой плитке лежит огромный длинный слизень. Также автор снимков приложил руку, чтобы наглядно показать размеры брюхоногого моллюска.

Уточняется, что это испанские слизни, для людей они не опасны. В то же время после контакта с ними стоит соблюдать меры предосторожности, не пренебрегая личной гигиеной. Если по каким-то причинам необходимо прикасаться к слизню, то стоит делать это в перчатках. Все из-за риска гельминтов, которых «носит» с собой моллюск.

Ранее был назван простой способ избавления от гигантских слизней. Агроном рассказал жителям Москвы и Подмосковья, что с вредителями растений можно бороться с помощью пива.