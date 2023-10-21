Пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео в Московском зоопарке

Пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

«Диндин уже спокойно оставляет малышку, пока ест бамбук. Малышка более самостоятельная, но пока далеко ползти не может, в основном кружится вокруг своей оси», — рассказала она. Увиденное умилило пользователей сети.