02:20, 21 октября 2023
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Пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео в Московском зоопарке
Пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео и умилила москвичей.
Кадр: видео Telegram-канал Светланы Акуловой
Пытающаяся ползать маленькая панда попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
«Диндин уже спокойно оставляет малышку, пока ест бамбук. Малышка более самостоятельная, но пока далеко ползти не может, в основном кружится вокруг своей оси», — рассказала она. Увиденное умилило пользователей сети.
«Прилив милоты! Тыковка пытается укатиться», «Какие очаровательные пяточки, косолапочка!», «Малышка своими движениями напоминает черепашку», «Задние лапы — как ласты», «Прям балерина растет! Каков шпагат!» — написали юзеры в комментариях.
Ранее родившийся в Москве детеныш альпака попал на видео.