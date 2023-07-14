Пьющую из бокала белку сняли на видео в московском парке

«Перед вами шведский стол для белок и птичек, который устроили в усадьбе Кусково. А можно нам тоже столько еды?» — иронично подписал ролик автор поста. Публикация собрала десятки восторженных реакций пользователей.

Ранее ворона и белка подрались в московском дворе и развеселили пользователей сети.