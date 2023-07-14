07:40, 14 июля 2023
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Пьющую из бокала белку сняли на видео в московском парке
Пьющая из бокала в парке Кусково белка попала на видео.
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»
Пьющая из бокала в столичном парке белка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».
Попавшее в кадр животное сначала грызет семечки из пластикового контейнера, потом переходит к стеклянному бокалу с водой и начинает пить. На видео наложена композиция певца Игоря Николаева «Выпьем за любовь».
«Перед вами шведский стол для белок и птичек, который устроили в усадьбе Кусково. А можно нам тоже столько еды?» — иронично подписал ролик автор поста. Публикация собрала десятки восторженных реакций пользователей.
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