Власти сообщили об аварийном состоянии скульптур рабочего и колхозницы в Москве

Власти рассказали об аварийном состоянии скульптур рабочего и колхозницы, украшающих арку жилого дома Военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москве. В связи с этим в скором времени они будут отреставрированы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дом со статуями расположен в Подколокольном переулке, он хорошо известен по множеству фильмов, среди которых «Брат 2», «Покровские ворота», «Холодное лето пятьдесят третьего…». Монументы в виде рабочего с отбойным молотком и книгой и колхозницы с винтовкой и снопом называются «Промышленность» и «Сельское хозяйство», также эту пару называют Шахтер и колхозница». Скульптуры изготовлены из бетона с добавлением мраморной крошки. Они были установлены на кровельных перекрытиях, обрамляющих просвет арки дома, с целью добавления торжественности его облику.

«Монументы частично полые и собраны на металлических каркасах. Прежде чем составить проект реставрационных работ, специалисты тщательно изучили их. Состояние скульптур оказалось неудовлетворительным, практически аварийным. Время, а также воздействие осадков и сезонная смена температур не пощадили фигуры», — процитировали на сайте слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Он добавил, что в связи с этим было принято решение о проведении работ по сохранению статуй в самое ближайшее время. Реставрация начнется весной.

Ранее с целью проведения реставрационных работ с постамента на Красной площади демонтировали памятник Минину и Пожарскому.