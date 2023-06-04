Рабочий сорвался с высоты на стройке в Москве

На строительном объекте на Ленинградском шоссе рабочий сорвался с высоты и выжил. Об инциденте сообщает прокуратура Москвы.

В результате падения мужчина попал в больницу. Головинская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося и лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.

Ранее на Шелепихинской набережной в Москве двух строителей придавило плитами. Один из них умер на месте, другого госпитализировали. Дело взяла под контроль столичная прокуратура для установки обстоятельство случившегося.