Работников московской сауны осудили за избиение клиента до смерти

Избивших клиента до смерти работников сауны приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает ГСУ СК России по Москве. Их признали виновными по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным ведомства, 28 ноября 2021 года в сауне на юге столицы клиент отказался оплачивать счет, чем спровоцировал конфликт. В результате Антон Аникин и Ирина Гончарова избили мужчину. От полученных травм он скончался в больнице 11 декабря того же года.

Аникин будет отбывать срок в исправительной колонии строгого, а Гончарова — общего режима.

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