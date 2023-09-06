Раскрыты подробности работы особого детского клуба в СССР

Подробности работы особого детского клуба в СССР раскрыла «Мослента».

«Дворец стал настоящей детской вселенной, инновационной лабораторией для тысяч московских детей и подростков», — говорится в сообщении.

Например, в московском Дворце пионеров на Воробьевых горах проходили встречи с космонавтами, артистами театра и кино. Туда постоянно приезжали делегации из дружественных стран — от Кубы до ГДР. И сами дети регулярно ездили за границу, участники ансамбля Локтева — на гастроли, а остальные — на международные детские олимпиады.

Ранее россияне вспомнили любимые зимние занятия из советского детства.