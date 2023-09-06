19:19, 06 сентября 2023
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Раскрыты подробности работы особого детского клуба в СССР
Во Дворце пионеров проходили встречи с космонавтами, артистами театра и кино.
Фото: Михаил Озерский / РИА Новости
Подробности работы особого детского клуба в СССР раскрыла «Мослента».
«Дворец стал настоящей детской вселенной, инновационной лабораторией для тысяч московских детей и подростков», — говорится в сообщении.
Например, в московском Дворце пионеров на Воробьевых горах проходили встречи с космонавтами, артистами театра и кино. Туда постоянно приезжали делегации из дружественных стран — от Кубы до ГДР. И сами дети регулярно ездили за границу, участники ансамбля Локтева — на гастроли, а остальные — на международные детские олимпиады.
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