Радиоактивные игральные карты обнаружили у пассажирки в московском аэропорту

Радиоактивные крапленые карты обнаружили и изъяли у пассажирки из Дубая в аэропорту Домодедово, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Игральные карты с повышенным в 440 раз радиационным фоном изъяли из кармана гражданки Вьетнама, летевшей в Россию через ОАЭ. Пассажирка пыталась пронести две крапленые колоды через «зеленый» коридор. Таможенники установили, что уровень излучения изъятых карт опасен для здоровья. Подобные колоды используются мошенниками для идентификации той или иной карты с помощью спрятанного у злоумышленника дозиметра.

«Предметы изъяты и помещены в радиационно-защитный сейф, который находится в специальном изолированном помещении. По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз карт в страну запрещен, товар подлежит утилизации», — сообщили в пресс-службе.

Это не первый случай попытки провоза радиоактивных материалов через российскую таможню. Ранее в Домодедово в багаже пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ, обнаружили радиоактивный вулканический песок. Всего в 2022 году таможенники пресекли 213 попыток незаконного перемещения через границу радиоактивных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Домодедово пресекли вывоз из страны 24 килограммов золота в слитках. Груз весом свыше 24 килограммов контрабандист спрятал в личных вещах.