Определены столичные районы с самым дешевым вторичным жильем

В Молжаниновском районе и Текстильщиках найдены самые дешевые в Москве вторичные квартиры, пишет РБК со ссылкой на аналитиков «Домклик».

В июне минимальная стоимость за «квадрат» в столичной «вторичке» составляет 157,4 тысячи рублей в Молжаниновском районе и 160 тысяч рублей в Текстильщиках.

Третье место в рейтинге досталось Южному Бутово (177 тысяч рублей за квадратный метр), четвертое — Алтуфьевскому району (178,5 тысячи рублей). Замыкает пятерку лидеров Гольяново с минимальной стоимостью «квадрата» в 191,8 тысячи рублей.

Относительно невысокие для столицы расценки на жилье в этих районах специалисты объясняют удаленностью от центра, расстоянием до метро и состоянием инфраструктуры в ближайшем окружении.

Ранее сообщалось, что первые краткосрочные сделки с элитным жильем зафиксировали в столице.