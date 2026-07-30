Rambler&Co оценил уровень защиты личных данных россиян в интернете

Почти половина жителей России заявила об отсутствии чувства защищенности при нахождении в сети, об этом стало известно из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko. Согласно данным, 48 процентов участников исследования признались в уязвимости перед интернет-угрозами, а еще более 55 процентов отметили снижение доверия к людям в сети за последние 5 лет.

«Опрос показал серьезные уязвимости в цифровой гигиене россиян, так как многие пользователи пренебрегают базовыми инструментами защиты личной информации и редко проверяют настройки конфиденциальности своих аккаунтов», — отметили авторы исследования Rambler&Co. Специалисты подчеркнули, что подобные упущения существенно повышают риски кибератак и утечки конфиденциальных данных.

В частности, проверка настроек конфиденциальности за последний месяц проводилась только у 23 процентов опрошенных, еще 23 процента делали это в течение года, 10 процентов — более года назад, тогда как 44 процента признались, что никогда не обращались к этим параметрам. Двухфакторная аутентификация подключена у 35 процентов респондентов, разные пароли используют 22 процента, а менеджеры паролей применяют лишь 7 процентов пользователей.

Кроме того, 36 процентов участников не используют ни один из доступных способов защиты, а 19 процентов оставляют в открытом доступе номера телефонов, у 13 процентов опубликованы личные фотографии, у 11 процентов — место работы, а еще 11 процентов сообщили о доступности всей перечисленной информации.

Самым опасным последствием взлома аккаунтов 41 процент респондентов считают потерю доступа к профилям, 31 процент опасаются потери денег, 23 процента — отправки сообщений от своего имени, 3 процента — публикации интимных фотографий и 2 процента — личной переписки.

Исследование проводилось накануне выхода многосерийного психологического детектива «Фейк» в онлайн-кинотеатре Okko, премьера которого состоялась 16 июля 2026 года. Восьмисерийный проект стал одним из первых российских сериалов, подробно освещающих тему киберсталкинга и цифровой безопасности на примере истории преподавателя лицея Риты. Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в период с 17 по 23 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2 000 интернет-пользователей.