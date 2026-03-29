Раненых утку и сову спасли в Москве

Получивших травму сову и утку спасли в российской столице. Об в Telegram-канале пишет Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Спасатели освободили утку в поселке Первое Мая, запутавшуюся в рыболовных снастях и зацепившуюся за ветки. А на улице Южнобутовской прохожие наткнулись на сидевшую в кустах сову, которая ударилась о стену и не могла взлететь. Ее поймали с помощью сачка.

Отмечается, что птиц передали в Центр спасения диких животных.

Ранее в Подмосковье заметили участившиеся конфликты между воронами и совами. Министерство экологии и природопользования Московской области заверило, что такие противостояния — естественное явление в дикой природе, не несущее серьезной угрозы благополучию обеих птиц.