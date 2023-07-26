Ребенок ранил ножом сверстника на детской площадке в Москве

На детской площадке в Москве восьмилетний мальчик ранил ножом сверстника, сообщает телеканал РЕН ТВ. Происшествие произошло на Новочеремушкинской улице.

Школьник достал складной нож во время игры с детьми и порезал сгиб руки и предплечье одному из мальчиков. После этого несовершеннолетний правонарушитель скрылся. Мать пострадавшего обратилась в полицию, проводится проверка.

Ранее в Подмосковье 11-летний мальчик ударил ножом сверстника во время игры в футбол. Раненого школьника госпитализировали.