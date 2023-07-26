13:47, 26 июля 2023
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Ребенок ранил ножом сверстника на детской площадке в Москве
Восьмилетний ребенок порезал сверстника ножом на детской площадке в Москве.
Фото: Shiau Ling / Unsplash
На детской площадке в Москве восьмилетний мальчик ранил ножом сверстника, сообщает телеканал РЕН ТВ. Происшествие произошло на Новочеремушкинской улице.
Школьник достал складной нож во время игры с детьми и порезал сгиб руки и предплечье одному из мальчиков. После этого несовершеннолетний правонарушитель скрылся. Мать пострадавшего обратилась в полицию, проводится проверка.
Ранее в Подмосковье 11-летний мальчик ударил ножом сверстника во время игры в футбол. Раненого школьника госпитализировали.