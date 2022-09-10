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Раскрыты ранние симптомы заражения COVID-19

Раскрыты ранние симптомы заражения COVID-19
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Ранние симптомы заражения COVID-19 раскрыл в беседе с URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают, как ринофаренгит. В начале у нас появляется заложенность носа, за ней — сопливость, першение в горле, ощущение болезненности. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая», — сказал врач.

В начале заболевания штаммом «омикрон» человек обычно находится в хорошем настроении, несмотря на общее физическое недомогание. Это может быть, например, лихорадка, слабость и вялость, отметил Зайцев.

Отоларинголог рекомендовал прислушиваться к своему организму. По его словам, нередко человек заражает окружающих коронавирусом, но при этом он полностью уверен, что у него насморк и болит горло.

Ранее в России за сутки установлены два антирекорда по COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 52106 случаев заражения.

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