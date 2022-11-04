Расходы на социальную сферу составят более половины бюджета Москвы

В принятом Мосгордумой бюджете Москвы более половины расходов предусмотрены на социальную сферу. В 2023 году расходы на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды и других программ составят 3,7 триллиона рублей, а за три года эта сумма будет почти 10,6 триллионов рублей.

В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные сферы составят половину расходов городского бюджета или 2,1 триллиона рублей, а с учетом оплаты медпомощи из Фонда ОМС — более 2,4 триллионов рублей. Общий рост расходов социальной направленности составит 8,8 процента (с ОМС — 9,4 процента).

Одной из крупнейших городских программ в 2023 году по-прежнему будет «Столичное здравоохранение». Расходы бюджета по ней составят 530,5 миллиардов рублей, с учетом средств ОМС — 899,4 миллиарда рублей.

В частности, в 2023 году правительство Москвы планирует завершить реализацию программы модернизации амбулаторного звена, в рамках которой проходит реконструкция 201 здания городских поликлиник. Это 50 процентов амбулаторного фонда столицы. В обновленных поликлиниках создается комфортная среда для пациентов и медицинского персонала.

«В столице активно ведется строительство поликлиник по новому московскому стандарту и, безусловно, эта работа будет вестись интенсивными темпами и в 2023 году. Все новые поликлиники будут выполнены в едином дизайне, оснащены новейшим медицинским оборудованием, медицинская помощь будет оказываться по самым современным стандартам. Что касается стационаров, в будущем году продолжится строительство лучевого корпуса в составе многопрофильного медицинского центра “Коммунарка”, травматолого-ортопедического корпуса на территории городской больницы № 31 ДЗМ, многопрофильного комплекса в детской городской клинической больнице Святого Владимира и другие объекты. Важно подчеркнуть, что в столице также реализуется крупнейший инфраструктурный проект по созданию 6 скоропомощных стационарных комплексов», — прокомментировал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

А в стационарном звене планируется начать переход на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. В 2023 году будут введены в строй шесть современных скоропомощных комплексов.

В 2023 году на высокотехнологичную медпомощь в бюджете заложено 13,8 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь в 2023 году — составят около 34 миллиардов рублей.

Расходы на обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием предусмотрены в объеме 50,7 миллиардов рублей.

Средства также предусмотрены на углубленные диспансерные обследования, прививки, развитие цифровых сервисов. Кроме того, предусмотрено множество других мер поддержки в здравоохранении, соцподдержке и реновации.