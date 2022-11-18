В Москве раскрыли двойное убийство двадцатилетней давности

В столице раскрыто двойное убийство двадцатилетней давности, сообщается в Telеgram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц»).

«По данным следствия, в августе 2002 года в квартире жилого дома, расположенного по Ярославскому шоссе в городе Москве, обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Убийство произошло на бытовой почве», — говорится в сообщении.

В ходе работы над уголовными делами прошлых лет удалось определить подозреваемого, а затем получить от него подробные признательные показания. Кроме того, его причастность к совершенному преступлению подтверждена заключениями дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз, психофизиологического исследования с применением полиграфа, уточнили в СК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве раскрыли убийство мужчины 19-летней давности. 55-летнему задержанному предъявлены обвинения по статье 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.