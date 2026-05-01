Раскрыт график работы МФЦ, поликлиник и других учреждений Москвы в праздники

Москвичи будут отдыхать в майские выходные в общей сложности шесть дней. В этот период взрослые и детские поликлиники принимают пациентов в сокращенном режиме, а центры госуслуг закроются на два дня, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова. Информацию о работе всех социальных учреждений опубликовал портал MSK1.RU.

Аптеки, экстренная и психологическая помощь

Взрослые поликлиники силами дежурных врачей 1 и 9 мая будут работать с 9:00 до 16:00, 2 и 11 мая — с 9:00 до 18:00, 3 и 10 мая — с 9:00 до 16:00.

Детские поликлиники 1, 3, 9, 10 мая будут помогать на дому с 9:00 до 15:00, вызвать медика можно через Единую медицинскую справочную службу (122). 2 и 11 мая приемы пройдут с 9:00 до 15:00 и на дому, и в учреждениях.

График работы травмпунктов не изменится. Аптеки будут открыты круглосуточно.

Круглосуточная психологическая поддержка будет предоставляться по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского), +7 495 051 (с мобильного). Там же можно заявить о жестоком обращении с детьми.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей 9, 10 и 11 мая будет закрыт. В остальные даты он будет принимать с 9:00 до 21:00.

Центры занятости «Моя карьера», «Моя работа», центр «Профессии будущего», семейные центры и реабилитационные учреждения в праздники работать не будут.

Центры госуслуг и долголетия

Центры госуслуг 1 и 9 мая будут закрыты. В остальные дни график не изменится. График работы сотрудников ведомств, ведущих прием в «Моих Документах», может отличаться.

Центры московского долголетия не будут работать 1, 9 и 11 мая. В остальные дни они действуют по обычному графику: в воскресенье — только флагманские центры, в субботу — остальные.

ЗАГСы и школы

1, 9, 10, 11 мая — выходные для всех дворцов бракосочетания в Москве.

10 и 11 мая подать заявление можно будет только во дворцах № 1 и 4. Офисы ЗАГС в центрах «Мои документы» тоже будут доступны лишь в эти даты.

30 апреля и 8 мая ЗАГСы будут работать с 09:00 до 17:00, в режиме короткого дня. Подать заявление о заключении брака в праздники можно на mos.ru.

Школы и колледжи города не будут работать 1 и 11 мая.