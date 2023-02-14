Раскрыт уникальный маршрут ретротроллейбуса в Москве

Уникальный маршрут советского троллейбуса ЗиУ-5Д, который в скором времени начнет курсировать по столице раскрыли в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, популярный в Москве 70-х ретротроллейбус отремонтировали и отреставрировали в сообтветствии с историческим образом. Теперь он выйдет на музейный маршрут «Т» и будет выполнять регулярные сезонные экскурсионные рейсы по центру столицы.