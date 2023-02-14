04:20, 14 февраля 2023
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Раскрыт уникальный маршрут ретротроллейбуса в Москве
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Уникальный маршрут советского троллейбуса ЗиУ-5Д, который в скором времени начнет курсировать по столице раскрыли в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
По данным ведомства, популярный в Москве 70-х ретротроллейбус отремонтировали и отреставрировали в сообтветствии с историческим образом. Теперь он выйдет на музейный маршрут «Т» и будет выполнять регулярные сезонные экскурсионные рейсы по центру столицы.
Маршрут «Т» проходит площади Трех вокзалов через станцию метро «Красносельская», Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую улицу и гараж Константина Мельникова.
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