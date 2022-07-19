Город
Сегодня в 03:41
1 мин.

Раскрыта мошенническая схема отъема денег у водителей на пешеходных переходах

Раскрыта мошенническая схема отъема денег у водителей на пешеходных переходах
Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Москве задержали 53-летнего автомошенника, который придумал новый способ отъема денег у водителей. Схему афериста раскрыла пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник поджидал потенциальных жертв на тротуарах около пешеходных переходов. Когда те оказывались рядом он бросал в транспорт папку для бумаг, которую держал в руках, или ударял ею по кузову авто. Если машина не останавливалась, то он садился в свой автомобиль и догонял водителя.

Аферист показывал жертве свой предварительно сломанный телефон, который якобы повредился в результате инцидента. При этом злоумышленник предлагал урегулировать ситуацию без вызова полицейских и заплатить ему денежную сумму за причиненный ущерб. Водители соглашались и переводили ему деньги от трех до десяти тысяч рублей.

Правоохранители установили, что задержанный причастен к семи аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее москвичка раскрыла мошенническую схему нелегальных водителей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.