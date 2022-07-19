Раскрыта мошенническая схема отъема денег у водителей на пешеходных переходах

Аферист показывал жертве свой предварительно сломанный телефон, который якобы повредился в результате инцидента. При этом злоумышленник предлагал урегулировать ситуацию без вызова полицейских и заплатить ему денежную сумму за причиненный ущерб. Водители соглашались и переводили ему деньги от трех до десяти тысяч рублей.

Правоохранители установили, что задержанный причастен к семи аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее москвичка раскрыла мошенническую схему нелегальных водителей.