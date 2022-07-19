Раскрыта мошенническая схема отъема денег у водителей на пешеходных переходах
В Москве задержали 53-летнего автомошенника, который придумал новый способ отъема денег у водителей. Схему афериста раскрыла пресс-служба МВД.
По данным ведомства, злоумышленник поджидал потенциальных жертв на тротуарах около пешеходных переходов. Когда те оказывались рядом он бросал в транспорт папку для бумаг, которую держал в руках, или ударял ею по кузову авто. Если машина не останавливалась, то он садился в свой автомобиль и догонял водителя.
Аферист показывал жертве свой предварительно сломанный телефон, который якобы повредился в результате инцидента. При этом злоумышленник предлагал урегулировать ситуацию без вызова полицейских и заплатить ему денежную сумму за причиненный ущерб. Водители соглашались и переводили ему деньги от трех до десяти тысяч рублей.
Правоохранители установили, что задержанный причастен к семи аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее москвичка раскрыла мошенническую схему нелегальных водителей.