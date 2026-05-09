Раскрыта самая популярная дата для свадьбы в мае в Москве

Около пяти тысяч пар решили узаконить свои отношения в последний месяц весны. Причем большим спросом пользуются выездные площадки. Самую популярную дату назвала ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, самой популярной датой для свадьбы в Москве стало 16 мая.

При этом Уханева отметила, что май не самый популярный. Он уступает июню, который оказался самым востребованным в 2026 году. Это связано с большим количеством «красивых» дат, которые составляет большое количество шестерок.

Читайте также: