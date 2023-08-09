Раскрыта средняя стоимость школьного рюкзака

Школьные рюкзаки стали стоить в среднем почти по пять тысяч рублей, сообщил «Прайм» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Контур.Маркет».

По информации аналитиков, рюкзаки подорожали сильнее других школьных принадлежностей. За год они прибавили в цене 58 процентов, цена выросла в среднем до 4,92 тысячи рублей. В сервисе отметили, что самым дорогим оказался портфель за 14 тысяч рублей.

В целом стоимость рюкзаков может варьироваться от 300 рублей до 30 тысяч рублей. Дороже обойдется набор, в который входит не только портфель, но и содержимое: пенал, кошелек, сумка для сменной обуви и иногда набор карандашей.

Ранее была подсчитана средняя стоимость базового набора вещей для школьников.