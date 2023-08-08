Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в России

Стоимость самой дорогой квартиры в России раскрыла «Лента.ру» со ссылкой на Федеральную базу недвижимости Restate.ru. Ею оказался пентхаус в Пресненском районе Москвы стоимостью 3,25 миллиарда рублей.

В столичной квартире площадью около тысячи квадратных метров имеется четыре входа и персональная смотровая площадка. Покупателю предлагается четыре парковочных места. В доме, где находится пентхаус, есть бассейн, банный комплекс, сигарная комната и помещение для хранения шуб.

Ранее стала известна стоимость квартиры Кристины Орбакайте в центре Москвы. Она составила 150 миллионов рублей.