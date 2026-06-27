Раскрыта версия о принадлежности найденных человеческих голов в медцентре Москвы

Человеческие головы, обнаруженные в морозильной камере столичного медцентра, могли быть привезены из другой страны. Подробности узнали журналисты телеканала РЕН ТВ.

По словам охранника, когда на месте работали правоохранители, он заметил некие «иностранные бирки». Как уверяет один из аукционеров, речь может идти о давней договоренности с одной из американских фирм.

«В 2019 году был напрямую контракт с американской компанией. Не помню какой, но их всего две», – рассказали журналистам.

Сейчас стражи порядка выясняют, как организация получила эти головы для своего центра.

Ранее стало известно о страшной находке в стенах многопрофильного морфологического медцентра в Москве. Там во время следственных действий нашли пять человеческих голов, которые были завернуты в пакеты. Их направили в морг, чтобы провести дальнейшую экспертизу.