03:31, 31 августа 2023
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Раскрыто число средних зарплат для покупки квартиры в Москве
Для покупки небольшой квартиры в Москве потребуется 32 средних зарплаты.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Число средних зарплат для покупки квартиры в Москве раскрыли в сервисе «Авито Недвижимость» и Росстате, передают «Известия».
Выяснилось, что для покупки жилья площадью менее 20 «квадратов» потребуется 32 средних зарплаты. При средней стоимость такой недвижимости в 4,05 миллиона рублей.
При этом накопить на квартиру в другом регионе получится быстрее. Так, жителю Чукотского АО для покупки небольшого жилья потребуется менее шести месячных зарплат, а для приобретения жилья в Краснодарском крае понадобится около 13 средних зарплат, утонили эксперты.
Ранее были названы сферы с самыми большими зарплатами в Москве.