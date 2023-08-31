Раскрыто число средних зарплат для покупки квартиры в Москве

Число средних зарплат для покупки квартиры в Москве раскрыли в сервисе «Авито Недвижимость» и Росстате, передают «Известия».

Выяснилось, что для покупки жилья площадью менее 20 «квадратов» потребуется 32 средних зарплаты. При средней стоимость такой недвижимости в 4,05 миллиона рублей.

При этом накопить на квартиру в другом регионе получится быстрее. Так, жителю Чукотского АО для покупки небольшого жилья потребуется менее шести месячных зарплат, а для приобретения жилья в Краснодарском крае понадобится около 13 средних зарплат, утонили эксперты.

Ранее были названы сферы с самыми большими зарплатами в Москве.