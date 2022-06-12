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Раскрыто новое название «Макдоналдса»

Раскрыто новое название «Макдоналдса»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новое название «Макдоналдса» раскрыл на пресс-конференции в честь открытия первого ресторана генеральный директор обновленной сети Олег Пароев.

Рестораны сети прошли ребрендинг и стали называться «Вкусно и точка».

Первый обновленный ресторан в Москве откроется сегодня на Пушкинской площади. Именно по данному адресу 31 января 1990 года принял посетителей первый «Макдоналдс» в России.

Ранее рестораны «Макдоналдс» переименовали на картах Москвы. Новое название указано в точках общепита на Большой Ордынке, Русаковской улице, Волгоградском проспекте, проспекте Мира и Пушкинской площади.

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