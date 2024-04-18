Раскрыто праздничное меню москвичей

Самые популярные у москвичей готовые блюда для праздников назвали «Мосленте» в компании «ВкусВилл Праздник». Жители столицы стали чаще пользоваться услугами кейтеринга, что, по мнению экспертов, может быть вызвано стремительным ритмом в городе и напряженным рабочим графиком.

В топ позиций по заказам на фуршет вошли круассан-сэндвичи, фуршетные эклеры с сытной начинкой, ассорти мини-бургеров, салат «Цезарь с курицей» в фуршетных стаканчиках и мини-тарталетки с ягодами.

Торты с индивидуальным дизайном по-прежнему пользуются популярностью в заказах на особые случаи, отметили в компании. На тортах пишут шуточные пожелания или нежные слова. Из начинок лидирует «Черный лес» — это шоколадный бисквит с вишневой пропиткой и кремом из натуральных взбитых сливок.

Тренд на мини-торты также внес свои коррективы: стало больше заказов на бенто-торты с капкейками, особенно на семейные торжества с небольшим количеством гостей. Покупателей привлекает возможность выбора начинки у торта и капкейков.

Увеличилось количество и комплексных заказов, когда помимо вкусной праздничной еды покупатели выбирают подарочные наборы, боксы и дополнительное сопровождение.

Свое развитие продолжил детский кейтеринг: дни рождения и праздники с классом или группой предпочитают отмечать в лофтах или игровых пространствах с фуршетными блюдами специально для детей. Покупатели обращают внимание на единую цветовую гамму сладкого стола.