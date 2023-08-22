Раскрыто содержимое поранившего ребенка в столичном каршеринге шприца

В поранившем ребенка в столичном каршеринге шприце был наркотик, сообщает «МВД Медиа». Экспертиза обнаружила следы мефедрона.

Следствием ОМВД России по району Крылатское города Москвы возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Владельцу шприца грозит до восьми лет колонии.

Девочку проверяют на ВИЧ и другие болезни, пишет Shot. Отпечатков пальцев на шприце нет, что осложняет поиски его хозяина.

Ранее сообщалось, что семья взяла в аренду автомобиль Geely в сервисе столичного каршеринга. Там в ногу девочки воткнулся шприц с неизвестной жидкостью.