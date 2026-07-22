Раскрыты планы по обновлению парка имени Артема Боровика

Заместитель Мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков раскрыл планы по обновлению парка имени Артема Боровика на юго-востоке столицы, сообщается на официальном сайте правительства.

Уже в текущем году будет обновлена инфраструктура парка, отреставрирован существующий мемориал и создан мемориальный комплекс с инсталляцией «Печатный след» с цитатами журналиста Боровика.

Также специалисты отремонтируют сцену для мероприятий , обустроят новые игровые городки для детей всех возрастов и сделают многофункциональную спортивную зону.

В порядок будет приведена и дорожно-тропиночная сеть, а также на территории парка появятся удобные скамейки, беседки с навесом и качели.

Кроме того, специалисты заменят фонари и систему видеонаблюдения.

Ранее сообщалось о том, что в парке «Крылатские холмы» построят велотрассу для езды на горных велосипедах.