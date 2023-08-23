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16:36, 23 августа 2023
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Раскрыты подробности нападения мужчины с ружьем на музшколу в Москве

Нападение мужчины с ружьем на музшколу в Москве оказалось учебным.

Раскрыты подробности нападения мужчины с ружьем на музшколу в Москве
Фото: «Лента.ру»

Нападение мужчины с ружьем на музшколу в московском районе Печатники оказалось учебным, выяснила «Мослента».

«Информация о вооруженном нападении не соответствует действительности, там проходили учения, поэтому мы эту ситуацию не комментируем», — сказал представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее задержание мужчины с ружьем у музыкальной школы в Печатниках попало на видео.