Раскрыты подробности нападения мужчины с ружьем на музшколу в Москве

Нападение мужчины с ружьем на музшколу в московском районе Печатники оказалось учебным, выяснила «Мослента».

«Информация о вооруженном нападении не соответствует действительности, там проходили учения, поэтому мы эту ситуацию не комментируем», — сказал представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее задержание мужчины с ружьем у музыкальной школы в Печатниках попало на видео.