Раскрыты самые востребованные специальности учителей в Москве

Руководитель столичного департамента образования и науки Ирина Каклюгина раскрыла самые востребованные специальности учителей в Москве. Информацией она поделилась в интервью ТАСС.

«Стабильно высоким остается спрос на учителей математики - предложения о работе студенты получают уже на старших курсах», – рассказала Каклюгина.

Также, по ее словам, в школах Москвы высоко востребованы учителя информатики и физики.

Ранее сообщалось, что в школе №1158 на юге Москвы ученик на уроке оскорблял учителя и пригрозил ему увольнением, записывая это на видео. Это произошло после того, как 61-летний учитель иностранных языков Михаил Лифиц попросил ученика убрать телефон.