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03:33, 19 октября 2022
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Названы самые распространенные в Подмосковье преступления

Названы самые распространенные в Подмосковье преступления
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Самые распространенные в Подмосковье преступления назвала областная прокуратура в своем Telegram-канале. По данным ведомства, за девять месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 56,6 тысяч преступлений. Они стали чаще совершаться с использованием высоких технологий.

«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 20,8 процента (11,4 тысячи)», — сообщили в ведомстве.

Чаще всего в Подмосковье совершались кражи (17,7 тысяч), в том числе с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (2,1 тысяча), из квартир (около тысячи), и кражи автомобилей (426). При этом количество краж по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 2,8 процента.

Второе заняли мошенничества — 10,3 тысячи. Причем, их количество выросло на 35,1 процента. На третьем места нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (1,6 тысяч, в том числе 220 со смертельным исходом).

Ранее столичная прокуратура назвала округа Москвы с наибольшим ростом преступности за девять месяцев 2022 года. Антилидером оказался Северный административный округ.

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