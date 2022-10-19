Названы самые распространенные в Подмосковье преступления

Самые распространенные в Подмосковье преступления назвала областная прокуратура в своем Telegram-канале. По данным ведомства, за девять месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 56,6 тысяч преступлений. Они стали чаще совершаться с использованием высоких технологий.

«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 20,8 процента (11,4 тысячи)», — сообщили в ведомстве.

Чаще всего в Подмосковье совершались кражи (17,7 тысяч), в том числе с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (2,1 тысяча), из квартир (около тысячи), и кражи автомобилей (426). При этом количество краж по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 2,8 процента.

Второе заняли мошенничества — 10,3 тысячи. Причем, их количество выросло на 35,1 процента. На третьем места нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (1,6 тысяч, в том числе 220 со смертельным исходом).

Ранее столичная прокуратура назвала округа Москвы с наибольшим ростом преступности за девять месяцев 2022 года. Антилидером оказался Северный административный округ.