Москвич провел расследование и самостоятельно разоблачил вора своих денег

Житель Москвы самостоятельно провел расследование и смог разоблачить вора, который на протяжении некоторого времени выносил из его квартиры деньги. Об этом сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Молодой человек является владельцем одной и столичных кальянных, а также живет один и пользуется услугами клининга. Именно на его работницу и пало подозрение москвича. Он заранее отксерокопировал купюры и положил в свой сейф 95 тысяч рублей, повесив также в комнате скрытую камеру.

Благодаря сделанной видеозаписи россиянин увидел, как домработница после уборки взяла ключи от сейфа, открыла его и отсчитала из стопки несколько купюр, положив их в нижнее белье. Таким образом женщина и вынесла деньги из квартиры свой жертвы.

Именно это видео в доказательства виновности сотрудницы клининга и предоставил полицейским москвич, после чего недобросовестную работницу задержали. Общий ущерб составил 735 тысяч рублей.

Ранее московский курьер забрал ноутбуки клиента почти на два миллиона рублей и сбежал, перестав выходить на связь.