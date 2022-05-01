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Москвич провел расследование и самостоятельно разоблачил вора своих денег

Москвич провел расследование и самостоятельно разоблачил вора своих денег
Фото: Unsplash

Житель Москвы самостоятельно провел расследование и смог разоблачить вора, который на протяжении некоторого времени выносил из его квартиры деньги. Об этом сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Молодой человек является владельцем одной и столичных кальянных, а также живет один и пользуется услугами клининга. Именно на его работницу и пало подозрение москвича. Он заранее отксерокопировал купюры и положил в свой сейф 95 тысяч рублей, повесив также в комнате скрытую камеру.

Благодаря сделанной видеозаписи россиянин увидел, как домработница после уборки взяла ключи от сейфа, открыла его и отсчитала из стопки несколько купюр, положив их в нижнее белье. Таким образом женщина и вынесла деньги из квартиры свой жертвы.

Именно это видео в доказательства виновности сотрудницы клининга и предоставил полицейским москвич, после чего недобросовестную работницу задержали. Общий ущерб составил 735 тысяч рублей.

Ранее московский курьер забрал ноутбуки клиента почти на два миллиона рублей и сбежал, перестав выходить на связь.

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