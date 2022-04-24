В России снова начали продавать электронику в рассрочку

Магазины электроники в России снова начали продавать технику в рассрочку. Об этом «Известиям» рассказали представители розничных сетей.

Электронные ретейлеры на фоне замедления продаж в марте после покупательского бума в конце февраля начали стимулировать спрос, возобновляя программы беспроцентных рассрочек. Оплатить товары таким способом вновь можно в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store и МТС.

Продавцы уже объясняли «Известиям», что рассрочка — это скрытая скидка, которую ретейлерам невыгодно давать в условиях волатильности курсов валют. Теперь вернуть такие программы ретейлерам позволяет стабилизация курса рубля, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева рассказала, что России начали снижать цены на электронику.