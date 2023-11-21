12:22, 21 ноября 2023
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Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве
Мужчину задержали в Москве после интимных переписок с школьницами .
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
24-летнего мужчину задержали в Москве после интимных переписок с девочками-подростками, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Известно о двух пострадавших, школьницах 15 лет.
По сведениям издания, злоумышленник общался с девочками под псевдонимом. В беседах он затрагивал тему секса, а также пытался вынудить жертв прыгнуть с крыши. Возбуждено два уголовных дела.
Ранее в Москве поймали домогавшегося школьниц на улице 53-летнего педофила.