Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

24-летнего мужчину задержали в Москве после интимных переписок с девочками-подростками, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Известно о двух пострадавших, школьницах 15 лет.

По сведениям издания, злоумышленник общался с девочками под псевдонимом. В беседах он затрагивал тему секса, а также пытался вынудить жертв прыгнуть с крыши. Возбуждено два уголовных дела.

Ранее в Москве поймали домогавшегося школьниц на улице 53-летнего педофила.