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Раскрыт размер зарплаты вдовы Караченцова в «Ленкоме»

Раскрыт размер зарплаты вдовы Караченцова в «Ленкоме»
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Размер заработной платы вдовы актера Николая Караченцова, актрисы Людмилы Поргиной раскрыл изданию Тeleprogramma.pro руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Поргина — это все-таки не "маленькая актриса", поэтому она получила шесть массовок в театре. Это, максимум — 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату — 30 тысяч рублей. Плюс оклад — 55 500 рублей. Итого — больше 80 тысяч каждый месяц», — сообщил Варшавер.

Он заявил, что в других театрах народные артисты получают не больше 32 тысяч рублей в месяц. А играть в массовке в «Ленкоме», по его словам, — большая честь, чему он призвал радоваться и гордиться.

Ранее директор певца, народного артиста России Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью журналистам раскрыл размер пенсии исполнителя.

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