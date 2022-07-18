Раскрыт размер зарплаты вдовы Караченцова в «Ленкоме»

Размер заработной платы вдовы актера Николая Караченцова, актрисы Людмилы Поргиной раскрыл изданию Тeleprogramma.pro руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Поргина — это все-таки не "маленькая актриса", поэтому она получила шесть массовок в театре. Это, максимум — 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату — 30 тысяч рублей. Плюс оклад — 55 500 рублей. Итого — больше 80 тысяч каждый месяц», — сообщил Варшавер.

Он заявил, что в других театрах народные артисты получают не больше 32 тысяч рублей в месяц. А играть в массовке в «Ленкоме», по его словам, — большая честь, чему он призвал радоваться и гордиться.

Ранее директор певца, народного артиста России Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью журналистам раскрыл размер пенсии исполнителя.