Адвокаты назвали возможные размеры компенсаций за падение на льду

Размеры компенсаций, которые пострадавший может получить за падение на льду «Известиям» назвали опрошенные адвокаты. По их словам, суммы выплат могут доходить до 100 тысяч рублей.

Адвокат Виктория Лезникова рассказала, что размер выплат будет зависеть от травмы, которую человек получил при падении. За затраты на лекарства и медицинские услуги человек сможет отсудить от 20 до 100 тысяч рублей.

В случае, если из-за травмы человек оказался на больничном и временно утратил заработок, суд тоже может взыскать судебные издержки и компенсировать моральный ущерб, продолжила она.

«В моей практике было дело, когда суд взыскал 63 тысяч рублей за утраченный заработок и 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — отметила адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

Юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов пояснил, что если человек получил травму из-за падения сосульки, снега или поскользнувшись на неубранной территории, отвечать за причиненный вред будет лицо (или служба), ответственное за ее содержание. В этом случае необходимо сделать фото и видео на месте, где была получена травма, а также вызвать скорую и сотрудников полиции для фиксации произошедшего.

«Если вас не забрала скорая, вы можете самостоятельно обратиться в травмпункт, взять там справку о повреждениях и оформить больничный лист», — сообщил старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия», член адвокатской палаты Москвы Светлана Кубиевич.

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