В Москве разоблачили производителей поддельного топленого масла

Производителей поддельного топленого масла разоблачили в Москве, сообщает «МВД Медиа». На юго-востоке города задержаны двоих мужчин, подозреваемых в организации криминального бизнеса.

По информации ведомства, пальмовое масло растапливалось и разливалось в стеклянные бутылки в гаражах кустарным способом. На посуду клеили этикетки известных производителей топленого сливочного масла. Поддельный товар затем продавали на рынках в Москве и Подмосковье.