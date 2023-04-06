В Москве разоблачили производителей поддельного топленого масла
В Москве преступники готовили поддельное топленое масло в гаражах и продавали на рынках.
Производителей поддельного топленого масла разоблачили в Москве, сообщает «МВД Медиа». На юго-востоке города задержаны двоих мужчин, подозреваемых в организации криминального бизнеса.
По информации ведомства, пальмовое масло растапливалось и разливалось в стеклянные бутылки в гаражах кустарным способом. На посуду клеили этикетки известных производителей топленого сливочного масла. Поддельный товар затем продавали на рынках в Москве и Подмосковье.
В подпольном цеху нашли производственное оборудование и более 1700 банок контрафактного продукта. Степень его опасности и ущерб правообладателей установит экспертиза.
Возбуждено уголовное части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»), соучастники преступления объявлены в розыск.
Ранее в Подмосковье разоблачили производителей поддельной газировки в коровнике.