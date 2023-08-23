Разрушенный дом и другие последствия взрыва БПЛА в Химках попали на видео

В подмосковных Химках от взрыва БПЛА пострадали магазин, склад и частные дома. Последствия попали на видео, опубликованное SHOT.

Судя по видео, самые большие повреждения получил частный дом в микрорайоне Старбеево. В нем обрушились стена на втором этаже и часть крыши. Отмечается, что в момент столкновения БПЛА в доме спала семья с двумя детьми, но никто не пострадал. Обломки беспилотника попали и в соседний коттедж.

В Химках также задело фасады складских помещений компании по продаже автопогрузчиков «Зумлион» и стену магазина «Верный». SHOT заявляет, что там, предположительно, нашли обломок двигателя.

Ранее последствия взрыва беспилотника в «Москве-Сити» попали на видео.