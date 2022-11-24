Участники «Дискотеки аварии» объяснили причину быстрого развития Москвы

Причину быстрого развития Москвы объяснили участники музыкальной группы «Дискотека авария» Алексей Серов и Алексей Рыжков. В интервью «Москвич Mag» они заявили, что этот процесс ускоряется за счет приезжих из других регионов.

«Половина москвичей изначально жители других городов, особенно те, кто чего-то добивается, в основном приезжают из провинции. И в тех же музыкальных коллективах, в том числе и нашем, всего один москвич, другие кто с Урала, кто из Сибири, кто вообще из Узбекистана, а один уехал из Москвы и перестал быть москвичом. Поэтому Москва живет и развивается так быстро, постоянно приток свежей крови. Кто больше хочет — тот и всего достигает», — поделились исполнители.

По их словам, Москва — символ, куда стремятся многие люди. Они посоветовали россиян приезжать в столицу, копировать ее идеи и лучшие моменты и интегрировать в свою жизнь. При этом артисты отметили, что и остальные регионы страны сейчас не отстают от столицы. Во многих городах есть прекрасные рестораны, дороги-развязки, современные аэропорты и хорошая бытовая составляющая.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив назвала отличительное качество москвичей.