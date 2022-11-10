Собянин рассказал о развитии промзон Москвы

О развитии промзон Москвы рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. План по благоустройству города пополнился тремя такими участками.

«Продолжаем программу комплексного развития бывших промзон. Включили в нее еще три территории, где будут построены жилье, производственные и социальные объекты. Часть домов будет предназначена для переезда москвичей по программе реновации», — заявил градоначальник.

По словам Собянина, в частности, на территории Алтуфьевского шоссе в районе Отрадное планируется строительство зданий промышленного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса.

В Восточном Дегунине на территории «Вагоноремонта» разместят современные производства, продолжил мэр. «В Ярославском районе, на месте бывшей промзоны "Северянин", мы создадим жилые кварталы со школами и детскими садами. Там будут построены спорткомплекс с бассейном и катком, объект здравоохранения и храм», — поделился планами он.

Ранее Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро — Каховской. «Вскоре она полностью войдет в состав Большой кольцевой линии, а интервал движения поездов по ней сократится», — заявил он.