Врач раскрыла роль наследственности в развитии сахарного диабета

Роль наследственности в развитии сахарного диабета первого и второго типа раскрыла в разговоре с «Мослентой» заведующая отделением обучения и лечения диабета Эндокринологического диспансера Депздрава Москвы, кандидат медицинских наук Ольга Котешкова.

«Риск развития заболевания выше у пациентов, чьи отец или мать, или оба родителя имели сахарный диабет. Если мать больна сахарным диабетом, то риск развития сахарного диабета 1 типа у детей минимальный, однако, наследование заболевания от отца выше. При наличие сахарного диабета второго типа у родителей риск развития заболевания у детей также высокий. Но здесь пусковым фактором становится ожирение», — рассказала она.

Врач напомнила, что при сахарном диабете первого типа наблюдается гибель β- клеток поджелудочной железы и возникает абсолютный дефицит инсулина. Терапия инсулином - основной способ лечения.

Основная причина развития сахарного диабета второго типа - снижение чувствительности тканей к инсулину и относительный его дефицит. Его лечение основывается на рациональном питании, физической активности, использовании неинсулиновых препаратов. В редких случаях пациентам требуется терапия инсулином.

По словам Котешковой, предотвратить развитие сахарного диабета первого типа пока нельзя. Снизить риск развития сахарного диабета второго типа возможно, если вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследование.

Ранее вероятность излечения от рака толстой кишки оценил заведующий онкологическим отделением №2 (абдоминальной онкологии) Первой онкологической больницы Депздрава Москвы Дмитрий Ерыгин.