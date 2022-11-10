Испуганного ребенка без взрослых обнаружили на остановке в Москве

На остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте обнаружили мальчика без сопровождения взрослых. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Примерно в 5:56 10 ноября около остановки общественного транспорта на Ленинском проспекте обнаружен мальчик в возрасте примерно восьми-девяти лет без сопровождения взрослых. Со слов прохожих, обративших внимание на мальчика и вызвавших полицию, ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным, какую-либо информацию о себе сообщить не смог», — рассказали в ведомстве.

Ребенок доставлен в медучреждение. Родители мальчика разыскиваются, их действиям по исполнению родительских обязанностей дадут оценку.

В пресс-службе ГУ МВД по столице «Мосленте» сообщили, что информации об этом инциденте к ним не поступало.

Ранее в Москве обнаружили сумку с брошенным младенцем. На ребенке была больничная бирка, свидетельствующая о рождении 6 марта.