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12:19, 10 ноября 2022
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Испуганного ребенка без взрослых обнаружили на остановке в Москве

Испуганного ребенка без взрослых обнаружили на остановке в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте обнаружили мальчика без сопровождения взрослых. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Примерно в 5:56 10 ноября около остановки общественного транспорта на Ленинском проспекте обнаружен мальчик в возрасте примерно восьми-девяти лет без сопровождения взрослых. Со слов прохожих, обративших внимание на мальчика и вызвавших полицию, ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным, какую-либо информацию о себе сообщить не смог», — рассказали в ведомстве.

Ребенок доставлен в медучреждение. Родители мальчика разыскиваются, их действиям по исполнению родительских обязанностей дадут оценку.

В пресс-службе ГУ МВД по столице «Мосленте» сообщили, что информации об этом инциденте к ним не поступало.

Ранее в Москве обнаружили сумку с брошенным младенцем. На ребенке была больничная бирка, свидетельствующая о рождении 6 марта.

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