В Москве ушедшего от матери годовалого ребенка нашли в пруду

На западе Москвы ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев ушел от матери во время прогулки не детской площадке и оказался в водоеме. Полиция начала проверку по факту инцидента, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

«Спустя короткое время мальчик был обнаружен в Мосфильмовском пруду случайными прохожими, которые незамедлительно достали его из воды и вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Правоохранители в ближайшее время проведут опрос матери ребенка и очевидцев произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского спасли зрение ребенку, напоровшемуся глазом на рыболовный крючок.