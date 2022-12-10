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14:38, 10 декабря 2022
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В Москве пятилетний ребенок упал с 11 этажа и выжил

В Москве пятилетний ребенок упал с 11 этажа и выжил
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На западе Москвы пятилетний ребенок упал из окна 11-го этажа и выжил, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Кунцевская межрайонная прокуратура координирует действия правоохранительных органов, контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом», — говорится в сообщении. Пострадавшую девочку госпитализирована в одну из столичных больниц.

По данным ведомства, на момент происшествия в квартире находилась мать девочки, а также еще один несовершеннолетний ребенок 2019 года рождения. Со слов матери, дети смотрели телевизор на кухне, когда она зашла туда, то увидела приставленный к открытому окну стул. На данный момент основной версией случившегося считается несчастный случай.

Ранее в Новой Москве ребенок упал с балкона многоэтажки и выжил.

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