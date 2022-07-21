Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы и выжил

Выпавшая из окна жилого дома на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы 5-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу сообщает прокуратура Москвы.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту»», — говорится в сообщении о падении ребенка.

По данным ведомства, в момент ЧП в доме находились мать девочки и еще двое детей.

Ранее сообщалось о смерти в больнице мужчины, упавшего с эстакады на проезжающий по МКАД «Порше».