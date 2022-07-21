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Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы и выжил
Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
Выпавшая из окна жилого дома на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы 5-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу сообщает прокуратура Москвы.
«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту»», — говорится в сообщении о падении ребенка.
По данным ведомства, в момент ЧП в доме находились мать девочки и еще двое детей.
Ранее сообщалось о смерти в больнице мужчины, упавшего с эстакады на проезжающий по МКАД «Порше».