В Подмосковье мужчине весом 140 килограммов провели редкую операцию

Редкую операцию провели мужчине весом 140 килограммов в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

67-летний пациент с бронхиальной астмой обратился к врачу по месту жительства с жалобой на загрудинную боль. У него обнаружили злокачественную опухоль грудного отдела пищевода размером шесть сантиметров. Мужчину направили на операцию в онкодиспансер.

«Мы провели операцию Льюиса — оперативное вмешательство, которое выполняется из двух доступов — брюшного и грудного. Удалили опухоль вместе с частью пищевода. Далее сформировали анастомоз, то есть выделили из желудка стебель и протянули его в грудную клетку, чтобы соединить его с оставшимся отрезком пищевода. В нашем случае желудок будет выполнять функцию и пищевода, и желудка. Через искусственно созданный пищевод в дальнейшем будет проходить жидкость и пища», — рассказал руководитель центра торакоабдоминальной хирургии Игорь Долгов. Сейчас пациент выписан из больницы на амбулаторное лечение.

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