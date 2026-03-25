Редкие животные из Китая поселятся в Московском зоопарке

В Московский зоопарк планируют привезти редких золотых обезьян из Китая. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в беседе с aif.ru.

По ее словам, поставка животных станет частью долгосрочной программы сотрудничества между Россией и Китаем в сфере охраны природы. Соответствующее соглашение было подписано в 2025 году.

Акулова уточнила, что зоопарк реализует стратегию развития до 2030 года, в рамках которой предполагается расширение коллекции животных. При этом детали многих проектов пока не раскрываются, чтобы сохранить элемент неожиданности для посетителей.

«У нас действительно есть стратегия до 2030 года, в рамках которой мы планируем перевести большое количество животных. К сожалению, я не могу рассказать о них подробно, так как стараемся удивлять наших посетителей», — отметила она.

По словам директора, работа по доставке золотых обезьян уже ведется. Российские специалисты также договорились о стажировках с китайскими коллегами и смогли ознакомиться с животными, которые в будущем отправятся в Москву.

Акулова добавила, что договоренности стали возможны в том числе благодаря развитию межгосударственного сотрудничества в природоохранной сфере.

