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Россиян массово заинтересовал один регион для отпуска
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что россияне массово заинтересовались проведением отпуска в регионе. В интервью радио Sputnik он сообщил, что отели и глэмпинги Подмосковья забронированы на 85 процентов.
По словам губернатора, раньше туристы предпочитали приезжать в Московскую область на выходные, но сейчас стали бронировать отпуска на пять-семь дней. Высокий спрос он объяснил развитием инфраструктуры в Подмосковье. Воробьев рассказал, что в регионе открыты 923 отеля, 25 яхт-клубов, 12-гольф-клубов и 78 конных клубов.
Ранее стало известно, что россияне начали массово скупать круизные туры по России. Представители одной из туркомпаний сообщили, что в майские праздники загрузка кают была стопроцентной.