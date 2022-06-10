Россиян массово заинтересовал один регион для отпуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что россияне массово заинтересовались проведением отпуска в регионе. В интервью радио Sputnik он сообщил, что отели и глэмпинги Подмосковья забронированы на 85 процентов.

По словам губернатора, раньше туристы предпочитали приезжать в Московскую область на выходные, но сейчас стали бронировать отпуска на пять-семь дней. Высокий спрос он объяснил развитием инфраструктуры в Подмосковье. Воробьев рассказал, что в регионе открыты 923 отеля, 25 яхт-клубов, 12-гольф-клубов и 78 конных клубов.

Ранее стало известно, что россияне начали массово скупать круизные туры по России. Представители одной из туркомпаний сообщили, что в майские праздники загрузка кают была стопроцентной.