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Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внуково задержали пять рейсов и отменили четыре. Из Домодедово не вылетели три самолета, еще два отправились с опозданием. В Шереметьево три рейса задержали и ровно столько же отменили.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел самолет с отказавшими тормозами.

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