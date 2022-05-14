Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внуково задержали пять рейсов и отменили четыре. Из Домодедово не вылетели три самолета, еще два отправились с опозданием. В Шереметьево три рейса задержали и ровно столько же отменили.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел самолет с отказавшими тормозами.