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Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во Внуково задержали семь рейсов и отменили один. Из Домодедово не вылетели шесть самолетов, еще пять отправились с опозданием. В Шереметьево шесть рейсов задержали и ровно столько же отменили.
Ранее москвичам назвали заграничные направления с авиабилетами до 20 тысяч рублей.