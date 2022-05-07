Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внуково задержали семь рейсов и отменили один. Из Домодедово не вылетели шесть самолетов, еще пять отправились с опозданием. В Шереметьево шесть рейсов задержали и ровно столько же отменили.

Ранее москвичам назвали заграничные направления с авиабилетами до 20 тысяч рублей.